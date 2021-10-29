Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной

Россия наращивает присутствие военной техники возле украинских границ, что видно на спутниковых фото, сделанных 1 ноября.

Бронетанковые части и вспомогательное оборудование в Ельне



Снимки, сделанные Maxar Technologies, опубликовало издание Politico.

На кадрах видно скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью.

Издание отметило, что на фото – подразделения, которые в конце сентября выдвинулись из мест своей постоянной дислокации в других регионах России.

Среди них - элитная 1-я гвардейская танковая армия.

Анализ снимков также показал, что техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками.

В этом районе также были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Это элитное подразделение «предназначено для проведения операций на всех уровнях боевых действий, от противоповстанческих действий до механизированных боевых действий».

«Обычно эта армия первой получает новейшее оборудование, а также рассматривается как основная формация для тестирования нового оборудования и тактики», – сказано в сообщении.

Напомним, американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

Как ранее сообщали Власти, Администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

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