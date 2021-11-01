За сутки в Украине от COVID-19 заболело более 19 тыс человек, умерло – 700

По состоянию на утро вторника, 2 ноября, в Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 700 человек.

В Украине заболело COVID-19 более 19 тыс человек



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

Госпитализировали 3 188 пациентов.

С начала пандемии от COVID-19 в стране умерли уже 68 727 человек , выздоровели 2 454 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и городе Киеве (1738).

Количество заболеваний по регионам:

г. Киев – 1738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ривненская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

Ранее Власти писали, что Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.

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