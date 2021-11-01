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08:43 02 Ноября 2021 Просмотров 139   КомментариевКомментарии

За сутки в Украине от COVID-19 заболело более 19 тыс человек, умерло – 700

По состоянию на утро вторника, 2 ноября, в Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 700 человек.

В Украине заболело COVID-19 более 19 тыс человек

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

Госпитализировали 3 188 пациентов.

С начала пандемии от COVID-19 в стране умерли уже 68 727 человек , выздоровели 2 454 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и городе Киеве (1738).

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 1738 случаев;

  • Винницкая область – 342 случая;

  • Волынская область – 640 случаев;

  • Днепропетровская область – 1621 случай;

  • Донецкая область – 741 случай;

  • Житомирская область – 225 случаев;

  • Закарпатская область – 269 случаев;

  • Запорожская область – 1341 случай;

  • Ивано-Франковская область – 296 случаев;

  • Киевская область – 810 случаев;

  • Кировоградская область – 74 случая;

  • Луганская область – 431 случай;

  • Львовская область – 1104 случая;

  • Николаевская область – 710 случаев;

  • Одесская область – 1908 случаев;

  • Полтавская область – 1065 случаев;

  • Ривненская область – 757 случаев;

  • Сумская область – 570 случаев;

  • Тернопольская область – 497 случаев;

  • Харьковская область – 1337 случаев;

  • Херсонская область – 795 случаев;

  • Хмельницкая область – 446 случаев;

  • Черкасская область – 742 случая;

  • Черновицкая область – 649 случаев;

  • Черниговская область – 347 случаев.

Ранее Власти писали, что Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.

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Тэги: covid-19
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