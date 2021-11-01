За сутки в Украине от COVID-19 заболело более 19 тыс человек, умерло – 700
По состоянию на утро вторника, 2 ноября, в Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 700 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Заболели 1263 ребенка и 339 медработников.
Госпитализировали 3 188 пациентов.
С начала пандемии от COVID-19 в стране умерли уже 68 727 человек , выздоровели 2 454 737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и городе Киеве (1738).
Количество заболеваний по регионам:
-
г. Киев – 1738 случаев;
-
Винницкая область – 342 случая;
-
Волынская область – 640 случаев;
-
Днепропетровская область – 1621 случай;
-
Донецкая область – 741 случай;
-
Житомирская область – 225 случаев;
-
Закарпатская область – 269 случаев;
-
Запорожская область – 1341 случай;
-
Ивано-Франковская область – 296 случаев;
-
Киевская область – 810 случаев;
-
Кировоградская область – 74 случая;
-
Луганская область – 431 случай;
-
Львовская область – 1104 случая;
-
Николаевская область – 710 случаев;
-
Одесская область – 1908 случаев;
-
Полтавская область – 1065 случаев;
-
Ривненская область – 757 случаев;
-
Сумская область – 570 случаев;
-
Тернопольская область – 497 случаев;
-
Харьковская область – 1337 случаев;
-
Херсонская область – 795 случаев;
-
Хмельницкая область – 446 случаев;
-
Черкасская область – 742 случая;
-
Черновицкая область – 649 случаев;
-
Черниговская область – 347 случаев.
Ранее Власти писали, что Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.