Полиция повторно допросила Скороход после ее заявления об убийстве Полякова

Народного депутата Анну Скороход вызвали в полицию для повторного допроса после того, как она заявила, что ее коллега нардеп Антон Поляков был убит.

Скороход повторно допросили в полиции



Об этом в эфире в эфире телеканала «Украина 24″ заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он уточнил, что допрос проводится в понедельник, 1 ноября, вечером.

“Она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не с хронометражем последних часов жизни пана Полякова», – пообещал представитель МВД.

Он также уточнил, что правоохранители провели уже около 20 экспертиз и более 10 допросов тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни. Среди них была и Скороход, с которой пообщались на следующий день после смерти Полякова.

Енин также уточнил, что экспертизы подтвердили содержание наркотических веществ в организме Полякова, теперь задача правоохранителей – выяснить, добровольно ли он их принял.

Ранее Власти писали, что нардеп Анна Скороход, заявила, что была помолвлена с погибшим нардепом Антоном Поляковым, которого, по ее словам, убили.

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