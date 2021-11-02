В полиции рассказали, откуда на шее Полякова «след от удушения»

На шее экс-нардепа Антона Полякова, погибшего 8-го октября, был след от его золотой цепочки, а не от удушения.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Таким образом он прокомментировал заявление нардепа и сожительницы покойного Анны Скороход о том, что Полякова якобы задушили, и это подтверждает специфический след на шее.

“Мы все видели, что господин Поляков был в беспомощном состоянии, но он однозначно был живым, поэтому любые версии об удушении не выдерживают никакой критики”, – сказал Енин.

Он подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о об удушении или попытке удушения.

Представитель МВД пообещал, что Нацполиция в ближайшее время опубликует подробную информацию с хронометражем последних часов жизни Полякова, чтобы исключить возможные домыслы.

Напомним, Анна Скороход заявила, что Полякова убили, а на его шее есть следы от удушения.

Как сообщали Власти, народного депутата Анну Скороход вызвали в полицию для повторного допроса после того, как она заявила, что ее коллега нардеп Антон Поляков был убит.

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