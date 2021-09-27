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Главная » Украина » Общество
10:41 02 Ноября 2021 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Сын Ахметова купил две дорогие виллы в Швейцарии

31-летний Дамир Ахметов является обладателем двух вилл в швейцарском кантоне Женева, на берегу Женевского озера.

Общая площадь объектов недвижимости составляет около тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает Le Temps.

Как пишет газета, сын самого состоятельного человека Украины купил два соседних участка площадью 20 тысяч квадратных метров в период с декабря 2020-го по март 2021 года за 44 млн и 60 млн франков соответственно.

Общая площадь самих объектов недвижимости составляет около тысячи квадратных метров, не считая подвальных помещений.

Издание уточняет, что Дамир Ахметов учился в престижной швейцарской частной школе Le Rosey. Затем получил магистерскую степень в области финансов в Лондоне. В данный момент занимает пост члена наблюдательного совета в  компании своего отца «Метинвест».

Ранее Власти писали, что Ринат Ахметов купил угольную компанию в США.

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Тэги: недвижимость, Ринат Ахметов, Швейцария, сын
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