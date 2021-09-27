Сын Ахметова купил две дорогие виллы в Швейцарии
31-летний Дамир Ахметов является обладателем двух вилл в швейцарском кантоне Женева, на берегу Женевского озера.
Об этом сообщает Le Temps.
Как пишет газета, сын самого состоятельного человека Украины купил два соседних участка площадью 20 тысяч квадратных метров в период с декабря 2020-го по март 2021 года за 44 млн и 60 млн франков соответственно.
Общая площадь самих объектов недвижимости составляет около тысячи квадратных метров, не считая подвальных помещений.
Издание уточняет, что Дамир Ахметов учился в престижной швейцарской частной школе Le Rosey. Затем получил магистерскую степень в области финансов в Лондоне. В данный момент занимает пост члена наблюдательного совета в компании своего отца «Метинвест».
Ранее Власти писали, что Ринат Ахметов купил угольную компанию в США.