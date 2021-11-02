Мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов на планете до 2030 года

На саммите по климату COP26 в Глазго более ста мировых лидеров договорились положить конец вырубке лесов.

Вырубка лесов в Амазонии в последние годы идет ускоренными темпами.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это «знаменательным соглашением по защите и восстановлению лесов Земли», сообщает BBC News.

Также достигнута договоренность о выделении около 20 млрд долларов государственных и частных средств для защиты и восстановления лесов.

Это соглашение имеет большое значение для достижения общей цели – ограничить повышение температуры на планете до 1,5 градуса по Цельсию. Вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку леса поглощают огромное количество углекислого газа.

Среди стран, присоединившихся к соглашению, Бразилия, Россия, Канада, Индонезия, Демократическая Республика Конго, на территории которых находится 85% леса на планете.

Саммит в Глазго проходит с опозданием на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее Власти писали, что за 30 лет на планете исчезло 420 миллионов гектаров леса.

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