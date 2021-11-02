Что нужно есть, если заболели COVID-19

Не существует волшебной диеты, которая поможет при COVID-19. Но кое-какие продукты и напитки могут уменьшить симптомы.

И обязательно посоветуйтесь со своим врачом или диетологом.



Об этом пишет EatingWell.

Питьевая вода важна, особенно если у вас высокая температура. Старайтесь пить много жидкости. Все варианты хороши: чай с медом, соки, минеральная вода.

Возможно, вы слышали поговорку: голодать при температуре значит кормить простуду. Но нет исследований, подтверждающих эту истину. В любом случае, вашему организму необходима энергия, чтобы бороться с вирусом. Смузи из фруктов и йогурта или орехового масла обеспечит вас калориями, если вы не голодны.

Куриный бульон успокаивает и может быть полезен при респираторной инфекции.

Имбирь может помочь при любой тошноте.

Если у вас возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом, ограничьте потребление трудно перевариваемых продуктов, таких как капуста, брокколи, бобы, цельнозерновые продукты. Они требуют больше энергии для переваривания и могут вызвать расстройство желудка. Замените их на эти легкоусвояемые продукты.

Алкоголь обезвоживает и может подавлять вашу иммунную систему, поэтому, если вы чувствуете себя плохо, лучше откажитесь от выпивки.

Ранее Власти писали, что ученые назвали продукты, которые снижают риск преждевременной смерти.

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