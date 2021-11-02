Второй тур возможен: Добкин обжалует в суде итоги выборов мэра Харькова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.

Добкин пообещал обжаловать результаты выборов в Харькове



О своем решении политик сообщил в Facebook. Если часть протоколов будет оспорена и количество голосов в пользу Игоря Терехова станет меньше 50%, в Харькове пройдет второй тур выборов.

«Я иду в суд. Тут дело не в «Добкине с его амбициями». У нас у всех харьковчан при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа», – написал Добкин.

Он также подчеркнул, что результаты выборов мэра сфальсифицированы.

Отметим, что по результатам выборов Добкин занял второе место. Первое место с результатом в 50,66% занял Игорь Терехов.

По словам Добкина, результаты выборов городского главы Харькова сфальсифицированы.

“Эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов”, – написал политик.

Он также призвал других кандидатов независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне, а всеукраинские общественные организации внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием.

Ранее Власти писали, что на внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов.

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