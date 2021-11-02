НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
11:06 02 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Второй тур возможен: Добкин обжалует в суде итоги выборов мэра Харькова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.

Добкин пообещал обжаловать результаты выборов в Харькове

О своем решении политик сообщил в Facebook. Если часть протоколов будет оспорена и количество голосов в пользу Игоря Терехова станет меньше 50%, в Харькове пройдет второй тур выборов.

«Я иду в суд. Тут дело не в «Добкине с его амбициями». У нас у всех харьковчан при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа», – написал Добкин.

Он также подчеркнул, что результаты выборов мэра сфальсифицированы.

Отметим, что по результатам выборов Добкин занял второе место. Первое место с результатом в 50,66% занял Игорь Терехов.

По словам Добкина, результаты выборов городского главы Харькова сфальсифицированы.

“Эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов”, – написал политик.

Он также призвал других кандидатов независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне, а всеукраинские общественные организации внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием.

Ранее Власти писали, что на внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов.

Источник:
Тэги: выборы, Харьков, Михаил Добкин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.11.2021 07:02
Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов
ТОР
01.11.2021 06:14
Выборы мэра Харькова: назван победитель по результатам экзитпола
ТОР
31.10.2021 14:48
В Харькове выбирают городского голову: кто кандидаты и когда будут результаты
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

Новости | NetGameSlots.com