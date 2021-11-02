Второй тур возможен: Добкин обжалует в суде итоги выборов мэра Харькова
Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.
О своем решении политик сообщил в Facebook. Если часть протоколов будет оспорена и количество голосов в пользу Игоря Терехова станет меньше 50%, в Харькове пройдет второй тур выборов.
«Я иду в суд. Тут дело не в «Добкине с его амбициями». У нас у всех харьковчан при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа», – написал Добкин.
Он также подчеркнул, что результаты выборов мэра сфальсифицированы.
Отметим, что по результатам выборов Добкин занял второе место. Первое место с результатом в 50,66% занял Игорь Терехов.
По словам Добкина, результаты выборов городского главы Харькова сфальсифицированы.
“Эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов”, – написал политик.
Он также призвал других кандидатов независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне, а всеукраинские общественные организации внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием.
Ранее Власти писали, что на внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов.