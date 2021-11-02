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11:11 02 Ноября 2021 43 Комментарии
Министр экономики Любченко подал в отставку
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление об отставке.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
«Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности», – сказано в сообщении.
Ранее Власти писали, что на заседании парламентской фракции “Слуга народа” вечером 1 ноября нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде. В частности слуги согласовали отставку Любченко и назначение на его должность замглавы Офиса президента Юлии Свириденко.
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Тэги: Кабмин
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