Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео
Президент США Джо Байден задремал на заседании климатического саммита в Глазго.
Видео с курьезным моментом опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун в своем Twitter.
На кадрах видно, что сначала Байден просто прикрывал на некоторое время глаза, очевидно, пытаясь бороться с сонливостью. Но в конце концов он их закрыл.
Неизвестно сколько бы проспал американский лидер, но его разбудил один из сотрудников администрации, задав какой-то вопрос.
Президент ответил, затем протер глаза и продолжил слушать выступающего.
Was President Biden asleep or just resting his eyes at the COP26 climate summit? #COP26BBC https://t.co/1LABnPwRLN pic.twitter.com/v7GZKFaq55
— BBC News (World) (@BBCWorld) November 2, 2021
Ранее Власти писали, что в августе 2021 года президент США Джо Байден задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом