Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

Видео с курьезным моментом опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун в своем Twitter.

На кадрах видно, что сначала Байден просто прикрывал на некоторое время глаза, очевидно, пытаясь бороться с сонливостью. Но в конце концов он их закрыл.

Неизвестно сколько бы проспал американский лидер, но его разбудил один из сотрудников администрации, задав какой-то вопрос.

Президент ответил, затем протер глаза и продолжил слушать выступающего.

Was President Biden asleep or just resting his eyes at the COP26 climate summit? #COP26BBC https://t.co/1LABnPwRLN pic.twitter.com/v7GZKFaq55

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 2, 2021