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11:27 02 Ноября 2021 Просмотров 737   КомментариевКомментарии

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

Президент США Джо Байден задремал на заседании климатического саммита в Глазго.

Байден задремал на саммите по климату

Видео с курьезным моментом опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун в своем Twitter.

На кадрах видно, что сначала Байден просто прикрывал на некоторое время глаза, очевидно, пытаясь бороться с сонливостью. Но в конце концов он их закрыл.

Неизвестно сколько бы проспал американский лидер, но его разбудил один из сотрудников администрации, задав какой-то вопрос.

Президент ответил, затем протер глаза и продолжил слушать выступающего.

Ранее Власти писали, что в августе 2021 года президент США Джо Байден задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом

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Тэги: Джо Байден
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