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Главная » Мир » Общество
11:58 02 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В России зафиксировали новый рекорд смертей от COVID-19

В России за сутки умерло от коронавируса 1 178 человек, что стало рекордом с момента начала пандемии.

В России за сутки от COVID-19 умерло 1 178 человек

Об этом сообщил оперативный штаб. Более 1,1 тыс. больных в сутки умирают от COVID-19 уже восьмой день подряд.

До этого максимальная смертность была отмечена 29 октября, тогда умерло 1 163 пациентов.

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (98, максимум с 27 июля) и Санкт-Петербурге (83).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 39 008. В частности, за сутки выявили 3 066 случаев в Санкт-Петербурге, 2 893 — в Московской области, 1 547 — в Самарской области, 801 — в Воронежской области, 789 — в Нижегородской области.

Ранее Власти писали, что Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.

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Тэги: Россия, covid-19
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