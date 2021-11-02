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13:26 02 Ноября 2021 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Зеленский встретился с Байденом в Глазго: о чем поговорили

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на климатический саммит в Великобританию встретился и побеседовал с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом глава государства сообщил в Twitter. По его словам, обсудили ситуацию на Донбассе.

«В ходе беседы с Джозефом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», – написал Зеленский.

Ранее Власти писали, что на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани активизацию двусторонней торговли, в т.ч. газом и оружием.

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