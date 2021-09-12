НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:40 02 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Суд заменил Медведчуку домашний арест на личное обязательство, но из дома он не выйдет

Печерский районный суд Киева изменил народному депутату Виктору Медведчуку меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство в деле о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

Медведчуку заменили меру пресечения по одному из дел

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Суд постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на него процессуальных обязанностей:

  • прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

  • воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

  • сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину.

«Срок действия обязанностей – до 31.12.2021 включительно», – сообщили у генпрокурора.

Там добавили, что Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействии террористической деятельности

Ранее Власти писали, что народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

Источник:
Тэги: Печерский суд, Виктор Мендведчук
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.09.2021 19:00
Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда
ТОР
03.09.2021 07:00
Суд продлил домашний арест Медведчука
ТОР
04.05.2020 18:59
Виктор Янукович арестован
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

Новости | NetGameSlots.com