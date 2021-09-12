Суд заменил Медведчуку домашний арест на личное обязательство, но из дома он не выйдет

Печерский районный суд Киева изменил народному депутату Виктору Медведчуку меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство в деле о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

Медведчуку заменили меру пресечения по одному из дел



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Суд постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на него процессуальных обязанностей:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину.

«Срок действия обязанностей – до 31.12.2021 включительно», – сообщили у генпрокурора.

Там добавили, что Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействии террористической деятельности

Ранее Власти писали, что народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

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