Во Львове поезд насмерть сбил мужчину

Во Львове на железнодорожном пути на ул. Городоцкой обнаружили тело мужчины, который скончался от наезда поезда.

На путях нашли тело мужчины



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области. Сообщение об обнаружении тела правоохранителям поступило 2 ноября в 07:40.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место, установила, что мужчине было 60-70 лет, а смерть наступила от полученных травм в результате наезда поезда.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти и личность погибшего.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до десяти лет лишения свободы.

Ранее Власти писали, что в Кривом Роге на железнодорожных путях в Долгинцевском районе сотрудники вокзала обнаружили обезглавленный труп мужчины.

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