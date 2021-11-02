На Донбассе террористы стягивают артиллерию к линии разведения
На Донбассе на отдельных направлениях оккупационные войска усиливают группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Кроме того, террористы удерживают на позициях значительное количество разведывательно-диверсионных групп, противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.
Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.
Также, по информации разведки, В ведомстве отмечают, что выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям оккупанты осуществляют преимущественно ночью.
Ранее Власти писали, что с начала текущих суток 2 ноября в результате обстрела в районе Павлополя украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.