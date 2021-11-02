На Донбассе террористы стягивают артиллерию к линии разведения

На Донбассе на отдельных направлениях оккупационные войска усиливают группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.

Оккупанты стягивают артиллерию к передовой



Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Кроме того, террористы удерживают на позициях значительное количество разведывательно-диверсионных групп, противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.

Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Также, по информации разведки, В ведомстве отмечают, что выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям оккупанты осуществляют преимущественно ночью.

Ранее Власти писали, что с начала текущих суток 2 ноября в результате обстрела в районе Павлополя украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

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