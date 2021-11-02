Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

Глубина крупнейшего атмосферного вихря Юпитера оказалась 350-500 километров.

Сопоставлены размеры Земли и Большого Красного пятна, чтобы показать его ширину и глубину.



Ученые NASA получили первые 3D-изображения атмосферы Юпитера с помощью зонда «Юнона», вращающегося вокруг Юпитера уже 5 лет, дают более полную картину того, как характерные и красочные атмосферные особенности планеты ведут к разгадке невидимых процессов под ее облаками.

Результаты проясняют внутреннюю работу поясов и зон облаков, окружающих Юпитер, а также его полярные циклоны и даже Большое Красное Пятно.

«Эти новые наблюдения «Юноны» открывают кладезь новой информации о загадочных наблюдаемых объектах Юпитера», – сказала Лори Глейз, директор отдела планетарных наук NASA в штаб-квартире агентства в Вашингтоне. «Каждый документ проливает свет на различные аспекты атмосферных процессов на планете – замечательный пример того, как наши разноплановые научные группы помогают лучше понять нашу солнечную систему».

«Юнона» вышла на орбиту Юпитера в 2016 году. Во время каждого из 37 проходов космического корабля над планетой на сегодняшний день специальный набор инструментов заглядывал под палубу турбулентных облаков.

«Раньше «Юнона» удивляла нас намёками на то, что явления в атмосфере Юпитера оказались глубже, чем ожидалось, – сказал Скотт Болтон, главный исследователь «Юноны» из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио и ведущий автор статьи Journal Science о глубине вихрей Юпитера. «Теперь мы начинаем собирать все эти отдельные части вместе и впервые по-настоящему понимаем, как работает красивая и жестокая атмосфера Юпитера – в 3D».

Ранее Власти писали, что NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина.

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