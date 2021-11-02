Летевший в Москву самолет с россиянами приземлился в Киеве: борт вернули обратно в Будапешт

Борт А321 венгерского лоукостера WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве из-за сильного тумана в российской столице, но продолжить рейс ему не позволили.

Украина не пустила самолет в Москву



По данным портала FlightRadar24, самолет WizzAir «Будапешт — Москва » приземлился в «Борисполе» около 13:00 по киевскому времени.

На сайте московского аэропорта «Внуково» также говорится, что борт А321, выполнявший рейс «Будапешт — Москва», приземлился в Киеве.

Судя по данным портала FlightRadar24, Украина не дала добро на продолжение полета в Москву, борт отправился обратно в сторону Будапешта.

Между тем, судя по табло аэропорта Внуково, ожидается, что самолет WizzAir приземлится в столице России в 16:57 по местному времени.

Ранее Власти писали, что на прошлой неделе в среду на борту самолета Pegasus, летевшего из Стамбула в Гамбург, умер пассажир, больной COVID-19.