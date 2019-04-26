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16:11 02 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Против Фарион и Ницой открыли уголовное производство из-за “биологического мусора” и “конченых московитов”

Полиция открыла уголовное производство в отношении детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион в адрес украинских спортсменов и Национальной сборной Украины по футболу.

Фарион и Ницой подозревают в разжигании национальной вражды

Об этом сообщили “Українські Новини” со ссылкой на  Национальную полицию.

Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Полиция открыла уголовное производство на основании решения суда от 4 октября, который обязал его зарегистрировать.

По данным СМИ, Фарион назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих биологическим мусором за то, что она позировала вместе с российской спортсменкой для фото после соревнований на Олимпиаде в Токио.

Поступок украинки Фарион назвала проявлением аморальности и дикости.

Также СМИ сообщили, что Ницой раскритиковала украинскую сборную по футболу за то, что она не включила в свой плейлист ни одной украинской песни, обозвав футболистов «кончеными московитами».

Позже Ницой устроила скандал в сети, назвав «московитом» автора победного гола на матче Швеция – Украины в 1/8 финала Евро-2020 Артема Довбика за то, что он говорил на пресс-конференции по-русски.

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Тэги: Ирина Фарион, Лариса Ницой
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