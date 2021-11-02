На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой принципиально отказались от прививки
На Закарпатье подтвердили диагноз полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой по убеждениям отказались от прививки, ребенок останется инвалидом.
Об этом сообщило “Суспильне” со ссылкой на заведующую инфекционным отделением областной детской больницы Веру Соловьеву.
По словам медика, маленькую жительницу Тячевского района с парализованной ногой госпитализировали 19 сентября. Спустя почти месяц, 13 октября подтвердили полиомиелит.
Ребенок пролежал в инфекционном отделении более пяти недель, затем, по окончании сроков изоляции, пациентку перевели в неврологиюю
«Состояние ребенка сейчас стабильное, но грубый парез остается. Скорее всего, это закончится инвалидизацией. Проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении», – сказала врач.
По ее словам, в семье трое детей, они невакцинированы от полиомиелита по убеждению родителей. К медикам обратились только по поводу 12-летней девочки.
Медики провели обследование соседей, одноклассников и других людей, с которыми контактировала девочка – диагноз ни у кого не подтвердился.
Ранее Власти писали, что в Украине впервые за долгое время обнаружили вирус полиомиелита у 17-месячного ребенка, в результате заболевания ребенок получил паралич.