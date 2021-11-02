На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой принципиально отказались от прививки

На Закарпатье подтвердили диагноз полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой по убеждениям отказались от прививки, ребенок останется инвалидом.

На Закарпатье обнаружили полиомиелит у девочки



Об этом сообщило “Суспильне” со ссылкой на заведующую инфекционным отделением областной детской больницы Веру Соловьеву.

По словам медика, маленькую жительницу Тячевского района с парализованной ногой госпитализировали 19 сентября. Спустя почти месяц, 13 октября подтвердили полиомиелит.

Ребенок пролежал в инфекционном отделении более пяти недель, затем, по окончании сроков изоляции, пациентку перевели в неврологиюю

«Состояние ребенка сейчас стабильное, но грубый парез остается. Скорее всего, это закончится инвалидизацией. Проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении», – сказала врач.

По ее словам, в семье трое детей, они невакцинированы от полиомиелита по убеждению родителей. К медикам обратились только по поводу 12-летней девочки.

Медики провели обследование соседей, одноклассников и других людей, с которыми контактировала девочка – диагноз ни у кого не подтвердился.

Ранее Власти писали, что в Украине впервые за долгое время обнаружили вирус полиомиелита у 17-месячного ребенка, в результате заболевания ребенок получил паралич.

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