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Главная » Мир » Экономика
16:47 02 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Криптовалюта Squid по “Игре в кальмара” оказалась аферой: ее создатели заработали более $3,3 млн

Неизвестные аферисты, создавшие криптовалюту Squid по мотивам сериала “Игра в кальмара”, закрыли проект, заработав на нем около $3,4 млн.

Об этом сообщил портал Gizmodo. Инвесторы могли покупать криптовалюту, но не могли ее продать.

Согласно данным сайта CoinMarketCap, криптовалюта SQUID достигла своего пика в цене в $2861, а затем упала до $0 долларов около 5:40.

Крипто-монета SQUID была запущена только на прошлой неделе. Уже тогда можно было заметить признаки аферы – например, на скорую сделанный сайт с множеством орфографических ошибок. Сейчас он тоже уже не доступен. Кроме того, Telegram-канал SQUID, созданный мошенниками, не позволял оставлять комментарии, а учетная запись Twitter не позволяла никому отвечать на сообщения.

Но самым большим тревожным сигналом было то, что никто, купивший монету, не мог ее продать. Это не помешало основным новостным агентствам, таким как BBC , Yahoo News , Business Insider, Fortune и CNBC , публиковать заголовки о том, как новая криптовалюта Squid Game взлетела на 83000% всего за несколько дней.

Ранее Власти писали, что на криптовалютных биржах появилась новая валюта Squid Game или SQUID (англ. – кальмар), созданная по мотивам популярного южнокорейского сериала от Netflix “Игра в кальмара”.

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Тэги: криптовалюта
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