В Индонезии начали использовать инновационную вакцину от COVID-19: в чем ее преимущества
Одобрение вакцины Novavax является важным шагом для программы вакцинации, ведь препарат легко доставлять в отдаленные точки островного государства.
Вакцина Novavax не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах в отличие от других препаратов от коронавируса, сообщает AP.
«Эту вакцину будет намного легче транспортировать, хранить и распространять в такой стране, как Индонезия, ведь у нас много островов», – считает эпидемиолог Дики Будиман.
По его мнению, если применение вакцины Novavax будет успешным, ее одобрят в других развивающихся странах. Потребность в большем количестве вакцин остается острой во многих государствах, включая Индонезию.
По данным Министерства здравоохранения, около 36% жителей Индонезии получили две дозы вакцины, а около 58% получили одну дозу. От вируса умерло более 143400 человек.
Ранее Власти писали, что Индонезия дала разрешение на использование вакцины против COVID-19 от американского разработчика Novavax.