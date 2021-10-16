В Индонезии начали использовать инновационную вакцину от COVID-19: в чем ее преимущества

Одобрение вакцины Novavax является важным шагом для программы вакцинации, ведь препарат легко доставлять в отдаленные точки островного государства.

Пожилой мужчина получает прививку от COVID-19 во время кампании вакцинации в общественном центре здравоохранения в Тангеранге на окраине Джакарты.



Вакцина Novavax не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах в отличие от других препаратов от коронавируса, сообщает AP.

«Эту вакцину будет намного легче транспортировать, хранить и распространять в такой стране, как Индонезия, ведь у нас много островов», – считает эпидемиолог Дики Будиман.

По его мнению, если применение вакцины Novavax будет успешным, ее одобрят в других развивающихся странах. Потребность в большем количестве вакцин остается острой во многих государствах, включая Индонезию.

По данным Министерства здравоохранения, около 36% жителей Индонезии получили две дозы вакцины, а около 58% получили одну дозу. От вируса умерло более 143400 человек.

Ранее Власти писали, что Индонезия дала разрешение на использование вакцины против COVID-19 от американского разработчика Novavax.

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