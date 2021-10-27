Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

95-летнюю королеву видели за рулем автомобиля, который она обычно использует для перевозки своих собак породы корги.

Елизавета II нередко так одевается, покидая дворец по своим делам.



Об этом сообщает France 24 со ссылкой на таблоид The Sun.

Елизавету II впервые увидели на открытом воздухе с момента ее госпитализации. В то время как весь мир беспокоился о ее здоровье, похоже, королева неплохо проводит время, отмечает Frankfurter Rundschau.

Врачи рекомендовали ей больше отдыхать. Поэтому она не посетит климатический саммит COP26 в Глазго, вместо этого она записала видеообращение к его участникам.

Премьер-министр Борис Джонсон в минувшие выходные заявил, что королева находится в «очень хорошей форме».

Ранее Власти писали, что Елизавета II впервые за много лет провела ночь в больнице.

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