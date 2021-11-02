В Мелитополе с крыши школы упала девятиклассница, она умерла в реанимации

В Мелитополе с крыши школы упала ученица 9-го класса, в реанимации врачи не смогли спасти ее жизнь.

Со школьной крыши упала девочка



Об этом сообщило местное издание «Наш Город». Трагедия произошла еще 30 октября.

В полиции рассказали, что им позвонили из приемного покоя местной больницы, куда доставили девочку 2006 года рождения.

Инцидент произошел на территории филиала СШ№1 по ул. Дорошенко. Сама девочка была ученицей СШ№8. Вскоре после трагедии на сайте учебного заведения появились соболезнования.

Как ребенок попал на крышу и из-за чего упал, пока неизвестно.

Полиция открыла уголовного производство по ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «несчастный случай».

В данный момент продолжается досудебное расследование, которое установит все детали происшествия.

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