Лежала в чемодане возле детской площадки: тело невесты нашли через четыре дня после свадьбы

В Западном Йоркшире, Великобритания, жених был арестован за убийство невесты всего через четыре дня после брачной церемонии.

Дон Уокер и Томас Натт, по словам их знакомых, любили друг друга.



52-летняя Дон Уокер был найдена в чемодане рядом с детской площадкой в ​​воскресенье, сообщает The Sun.

Полиция предполагает, что женщину задушили.

С 45-летним Томасом Наттом она расписалась в прошлую среду в Галифаксе.

В настоящее время он находится под стражей по подозрению в убийстве.

Их приятели рассказали, что пара давно планировала свадьбу – помолвка у них была еще в январе 2020 года.

«Я просто не могу поверить, что что-то подобное произошло сразу после свадьбы», – сказал один из из друзей.

У Дон Уокер было двое детей от предыдущих браков.

Власти писали, что в Йемене восьмилетняя невеста скончалась в первую брачную ночь от травм, нанесенных ей во время секса.

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