Лежала в чемодане возле детской площадки: тело невесты нашли через четыре дня после свадьбы
В Западном Йоркшире, Великобритания, жених был арестован за убийство невесты всего через четыре дня после брачной церемонии.
52-летняя Дон Уокер был найдена в чемодане рядом с детской площадкой в воскресенье, сообщает The Sun.
Полиция предполагает, что женщину задушили.
С 45-летним Томасом Наттом она расписалась в прошлую среду в Галифаксе.
В настоящее время он находится под стражей по подозрению в убийстве.
Их приятели рассказали, что пара давно планировала свадьбу – помолвка у них была еще в январе 2020 года.
«Я просто не могу поверить, что что-то подобное произошло сразу после свадьбы», – сказал один из из друзей.
У Дон Уокер было двое детей от предыдущих браков.
Власти писали, что в Йемене восьмилетняя невеста скончалась в первую брачную ночь от травм, нанесенных ей во время секса.