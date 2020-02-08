НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
01:58 03 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Лежала в чемодане возле детской площадки: тело невесты нашли через четыре дня после свадьбы

В Западном Йоркшире, Великобритания, жених был арестован за убийство невесты всего через четыре дня после брачной церемонии.

Дон Уокер и Томас Натт, по словам их знакомых, любили друг друга.

52-летняя Дон Уокер был найдена в чемодане рядом с детской площадкой в ​​воскресенье, сообщает The Sun.

Полиция предполагает, что женщину задушили.

С 45-летним Томасом Наттом она расписалась в прошлую среду в Галифаксе.

В настоящее время он находится под стражей по подозрению в убийстве.

Их приятели рассказали, что пара давно планировала свадьбу – помолвка у них была еще в январе 2020 года.

«Я просто не могу поверить, что что-то подобное произошло сразу после свадьбы», – сказал один из из друзей.

У Дон Уокер было двое детей от предыдущих браков.

Власти писали, что в Йемене восьмилетняя невеста скончалась в первую брачную ночь от травм, нанесенных ей во время секса.

Источник:
Тэги: убийство, свадьба, невеста
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.02.2020 18:03
Житель Калифорнии сыграл свадьбу с двумя невестами одновременно
ТОР
27.11.2017 17:12
В Киевской области на свадьбе охранник ресторана убил жениха
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com