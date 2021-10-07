Рядом с Землей пролетел астероид-невидимка и напугал ученых

Недавно небольшой астероид размером с холодильник пролетел очень близко от Земли, а астрономы его даже не заметили.

Астероид приблизился со стороны Солнца, поэтому его не удалось разглядеть сразу.



В прошлое воскресенье астероид пролетел над Антарктидой, сообщает Slash Gear.

Астроном Тони Данн подтвердил, что астероид приблизился со стороны Солнца, поэтому его не удалось разглядеть вплоть до момента сближения.

Астероид получил название 2021 UA1. Он пролетел на расстоянии 3000 км от нашей планеты.

Ближе, чем он, к Земле приближались только астероид 2020 QG (2950 км) и 2020 VT4 (370 км). Но все они были слишком маленькими, чтобы причинить вред нашей планете.

Ранее Власти писали, что NASA планирует отправить к одному из потенциально опасных астероидов зонд, чтобы изменить его траекторию.

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