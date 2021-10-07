НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
22:22 02 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Рядом с Землей пролетел астероид-невидимка и напугал ученых

Недавно небольшой астероид размером с холодильник пролетел очень близко от Земли, а астрономы его даже не заметили.

Астероид приблизился со стороны Солнца, поэтому его не удалось разглядеть сразу.

В прошлое воскресенье астероид пролетел над Антарктидой, сообщает Slash Gear.

Астроном Тони Данн подтвердил, что астероид приблизился со стороны Солнца, поэтому его не удалось разглядеть вплоть до момента сближения.

Астероид получил название 2021 UA1. Он пролетел на расстоянии 3000 км от нашей планеты.

Ближе, чем он, к Земле приближались только астероид 2020 QG (2950 км) и 2020 VT4 (370 км). Но все они были слишком маленькими, чтобы причинить вред нашей планете.

Ранее Власти писали, что NASA планирует отправить к одному из потенциально опасных астероидов зонд, чтобы изменить его траекторию.

Источник:
Тэги: планета, астероид, астроном
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.10.2021 04:21
NASA защитит Землю от астероида
ТОР
11.11.2020 03:41
Астрономы с помощью радиосигнала открыли новую планету
ТОР
06.07.2015 17:04
В честь британского актера Стивена Фрая назвали астероид
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Индонезии начали использовать инновационную вакцину от COVID-19: в чем ее преимущества

23:09  0

Рядом с Землей пролетел астероид-невидимка и напугал ученых

22:22  Мир

За фальшивый COVID-сертификат светит тюрьма: Рада поддержала законопроект

21:32  Украина

В Париже неизвестный с ножом набросился на охранника вокзала: его подстрелили

19:38  Мир

Министр обороны Таран подал в отставку

18:36  Украина

У водителей, которые превышают скорость и не платят штрафы, будут забирать автомобили – Минюст

18:23  Украина

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02  Украина

В Мелитополе с крыши школы упала девятиклассница, она умерла в реанимации

17:25  Украина

Нападение на журналистов Схем: дело против Мецгера и трех работников банка передали в суд

17:08  Украина

Криптовалюта Squid по “Игре в кальмара” оказалась аферой: ее создатели заработали более $3,3 млн

16:47  Мир

На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой принципиально отказались от прививки

16:26  Украина

Против Фарион и Ницой открыли уголовное производство из-за “биологического мусора” и “конченых московитов”

16:11  Украина

В Южном Судане разбился самолет с россиянами

15:57  Мир

Летевший в Москву самолет с россиянами приземлился в Киеве: борт вернули обратно в Будапешт

15:42  Украина

Украина расширила санкции против России: Зеленский подписал решение СНБО

15:12  Украина

Рада проголосовала за госбюджет-2022 в первом чтении

15:01  Украина

На Донбассе террористы стягивают артиллерию к линии разведения

14:43  Украина

Новости | NetGameSlots.com