За фальшивый COVID-сертификат светит тюрьма: Рада поддержала законопроект

За использование поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 в украине будут наказывать крупными штрафами и лишением свободы.

Владельцы фейковых сертификатов могут сесть в тюрьму



Соответствующий законопроект в первом чтении поддержала Верховная Рада 282 голосами.

В частности, проектом закона №6084 предусмотрено:

установление ответственности за использование лицом заведомо поддельных документов, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.

установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений к медицинской документации по проведению профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

установление ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

В пояснительной записке к проекту указано, что в действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует уголовная ответственность за подделку документов, касающихся проведения вакцинации.

В то же время в настоящее время в Украине участились случаи выявления поддельных документов, касающихся вакцинации против COVID-19.

Как сообщали Власти, в Виннице группа злоумышленников наладила схему подделки и продажи документов о вакцинации, которые вносились в электронную систему здравоохранения.

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