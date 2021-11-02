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18:36 02 Ноября 2021 23 Комментарии
Министр обороны Таран подал в отставку
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что причиной отставки министра обороны Андрея Тарана является состояние его здоровья и необходимость проводить туборежим реформ в Минобороны.
Нардеп подчеркнул, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила, а само министерство нуждается в радикальный переменах.
Ранее Влатси писали, что на заседании парламентской фракции “Слуга народа” нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде.
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