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Главная » Мир » Общество
07:07 03 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Количество смертей от COVID-19 в мире перевалило за 5 млн – ВОЗ

По состоянию на утро 3 ноября количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек.

В мире умерло от COVID-19 более 5 млн человек

Такая статистика опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения. В целом, по статистике ВОЗ, в мире зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По данным организации, заболеваемость продолжает расти только в Европе, в остальных регионах планеты показатели постепенно снижаются.

Также сообщается о том, что по состоянию на 31 октября граждане всех стран мира получили около 7 миллиардов доз вакцин от COVID-19.

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире

Графики заболеваемости COVID-19 по континентам

Графики заболеваемости COVID-19 по континентам

Ранее Власти писали, что Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.

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Тэги: covid-19, Всемирная организация здравоохранения
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