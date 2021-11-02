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08:47 03 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров Китая и России за то, что они не прибыли на саммит по климату COP26 в Глазго.

Байден жестко отреагировал на отсутствие лидеров России и Китая.

Об этом сообщает BBC News.

«Китай пытается утвердиться в роли мирового лидера, не появляясь на саммите», – сказал Байден, добавив, что отсутствие Си Цзиньпина является «большой ошибкой».

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит, не высказывает желания что-либо делать», -  отметил Байден.

Ни президент России Владимир Путин, ни лидер Китая Си Цзиньпин на саммите не присутствуют. Однако обе страны направили делегации на переговоры, которые продлятся две недели до 14 ноября.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа, за ним следуют США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.

На конференцию в крупнейшем городе Шотландии собралось более 120 лидеров.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго, предположительно, из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник:
Тэги: саммит, климат, Джо Байден
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