В Украине более 23 тыс новых случаев COVID-19 за сутки и 720 умерших
По состоянию на 3 ноября в Украине за сутки зафиксировали 23 393 случая коронавирусной инфекции, в стране умерло 720 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 1 406 детей и 421 медработник.
Всего от COVID-19 в Украине умерли уже 69 447 человек, выздоровели 2 466 674.
Лидерами по количеству новых случаев являются Киев (2024), Днепропетровская (1935), Одесская (1858), Запорожская (1558) и Харьковская (1374) области.
Количество новых случаев COVID-19 по регионам:
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г. Киев – 2024 случая;
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Винницкая область – 633 случая;
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Волынская область – 679 случаев;
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Днепропетровская область – 1935 случаев;
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Донецкая область – 1077 случаев;
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Житомирская область – 660 случаев;
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Закарпатская область – 330 случаев;
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Запорожская область – 1558 случаев;
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Ивано-Франковская область – 486 случаев;
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Киевская область – 934 случая;
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Кировоградская область – 119 случаев;
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Луганская область – 569 случаев;
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Львовская область – 1178 случаев;
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Николаевская область – 725 случаев;
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Одесская область – 1858 случаев;
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Полтавская область – 1127 случаев;
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Ривненская область – 975 случаев;
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Сумская область – 1156 случаев;
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Тернопольская область – 623 случая;
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Харьковская область – 1374 случая;
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Херсонская область – 600 случаев;
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Хмельницкая область – 1084 случая;
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Черкасская область – 882 случая;
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Черновицкая область – 543 случая;
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Черниговская область – 264 случая.
Как сообщали Власти, по состоянию на утро 3 ноября количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек.