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Главная » Украина » Общество
08:45 03 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Украине более 23 тыс новых случаев COVID-19 за сутки и 720 умерших

По состоянию на 3 ноября в Украине за сутки зафиксировали 23 393 случая коронавирусной инфекции, в стране умерло 720 человек.

В Украине от COVID-19 за сутки умерло 720 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Из общего количества заболевших 1 406 детей и 421 медработник.

Всего от COVID-19 в Украине умерли уже 69 447 человек, выздоровели 2 466 674.

Лидерами по количеству новых случаев являются Киев (2024), Днепропетровская (1935), Одесская (1858), Запорожская (1558) и Харьковская (1374) области.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам:

  • г. Киев – 2024 случая;

  • Винницкая область – 633 случая;

  • Волынская область – 679 случаев;

  • Днепропетровская область – 1935 случаев;

  • Донецкая область – 1077 случаев;

  • Житомирская область – 660 случаев;

  • Закарпатская область – 330 случаев;

  • Запорожская область – 1558 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 486 случаев;

  • Киевская область – 934 случая;

  • Кировоградская область – 119 случаев;

  • Луганская область – 569 случаев;

  • Львовская область – 1178 случаев;

  • Николаевская область – 725 случаев;

  • Одесская область – 1858 случаев;

  • Полтавская область – 1127 случаев;

  • Ривненская область – 975 случаев;

  • Сумская область – 1156 случаев;

  • Тернопольская область – 623 случая;

  • Харьковская область – 1374 случая;

  • Херсонская область – 600 случаев;

  • Хмельницкая область – 1084 случая;

  • Черкасская область – 882 случая;

  • Черновицкая область – 543 случая;

  • Черниговская область – 264 случая.

Как сообщали Власти, по состоянию на утро 3 ноября количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек.

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Тэги: covid-19
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