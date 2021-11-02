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Главная » Украина » Общество
09:26 03 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине установили новые камеры фиксации нарушений ПДД: где они находятся

В Украине с 3 ноября начали работать еще 18 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

На дорогах появилось 18 новых камер фиксации нарушений

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, новые системы наблюдения включились на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также в Запорожской области.

Где расположены новые приборы:

Херсон

  • – ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
  • – ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
  • – ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии;
  • - Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная.

Одесса

  • - Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
  • - Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
  • – ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
  • - Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
  • – просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана;
  • - Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
  • – просп. Шевченко, 4-А направление прибора ул. Семинарская;
  • – просп. Добровольского, 123-А направление прибора ул. Генерала Бочарова;
  • – ул. Семена Палия, 25-А направление Южная дорога.

Хмельницкий

  • - Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора ул. Молдавская;
  • – ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
  • – просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область

  • - на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
  • - на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.

Белошицкий также добавил, что теперь в Украине работает  236 приборов автоматической фиксации.

Ранее Власти писали, что Кабинет министров Украины внес целый ряд изменений в правила дорожного движения, которые начали действовать с 1 ноября.

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Тэги: пдд
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