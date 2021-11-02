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09:26 03 Ноября 2021 12 Комментарии
В Украине установили новые камеры фиксации нарушений ПДД: где они находятся
В Украине с 3 ноября начали работать еще 18 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
На дорогах появилось 18 новых камер фиксации нарушений
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, новые системы наблюдения включились на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также в Запорожской области.
Где расположены новые приборы:
Херсон
- – ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
- – ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
- – ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии;
- - Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная.
Одесса
- - Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
- - Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
- – ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
- - Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
- – просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана;
- - Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
- – просп. Шевченко, 4-А направление прибора ул. Семинарская;
- – просп. Добровольского, 123-А направление прибора ул. Генерала Бочарова;
- – ул. Семена Палия, 25-А направление Южная дорога.
Хмельницкий
- - Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора ул. Молдавская;
- – ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
- – просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.
Запорожская область
- - на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
- - на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.
Белошицкий также добавил, что теперь в Украине работает 236 приборов автоматической фиксации.
Ранее Власти писали, что Кабинет министров Украины внес целый ряд изменений в правила дорожного движения, которые начали действовать с 1 ноября.
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