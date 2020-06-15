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11:33 03 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-руководителям ФИФА и УЕФА выдвинули обвинения в мошенничестве

Во вторник Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в мошенничестве.

Оба футбольных чиновника отрицают факт коррупции.

Об этом сообщает CNN.

Обвинения связаны с выплатой ФИФА Мишелю Платини 2 млн швейцарских франков.

В 1998-2002 годах Платини работал консультантом тогдашнего президента ФИФА Блаттера. По соглашению, Платини ежегодно получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков.

«Спустя восемь лет после прекращения своей консультативной деятельности Платини потребовал выплаты в размере 2 млн швейцарских франков. С согласия Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года», – говорится в сообщении прокуратуры, в котором также отмечается, что «эта выплата была произведена безосновательно».

Прокуратура представит свои выводы на слушании в Федеральном уголовном суде.

Ранее Власти писали, что швейцарская прокуратура завела уголовное дело на Мишеля Платини.

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Тэги: футбол, коррупция, Зепп Блаттер, Мишель Платини
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