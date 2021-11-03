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Главная » Мир » Общество
23:35 03 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Австрии военных собак обучают определять людей с коронавирусом

Собаки находят по запаху наркотики, взрывчатые вещества, деньги. Теперь они будут использоваться для обнаружения COVID-19.

Овчарка Фэнтези - первая собака в Австрии, натренированная на определение коронавируса.

Об этом пишет Kleine Zeitung.

Как рассказал представитель армейского кинологического центра Отто Копич, сейчас в эксперименте участвуют две собаки – овчарка Фэнтези и ротвейлер Хадес.

За год было проведено три тысячи тестов, результативность – 80 процентов.

На службу в армию собак брать не планируют, их используют в научных целях, указывает издание.

Как подчеркнула министр обороны Клаудия Таннер, обучение собак стало возможным благодаря сотрудничеству Управления вооружений и оборонных технологий и государственной больницей Штоккерау.

Ротвейлер Хадес - вторая собака, участвующая в эксперименте.

Ранее Власти писали, что в Великобритании собак учат определять коронавирус по запаху.

Источник:
Тэги: собаки, коронавирус, covid-19
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