В Австрии военных собак обучают определять людей с коронавирусом
Собаки находят по запаху наркотики, взрывчатые вещества, деньги. Теперь они будут использоваться для обнаружения COVID-19.
Об этом пишет Kleine Zeitung.
Как рассказал представитель армейского кинологического центра Отто Копич, сейчас в эксперименте участвуют две собаки – овчарка Фэнтези и ротвейлер Хадес.
За год было проведено три тысячи тестов, результативность – 80 процентов.
На службу в армию собак брать не планируют, их используют в научных целях, указывает издание.
Как подчеркнула министр обороны Клаудия Таннер, обучение собак стало возможным благодаря сотрудничеству Управления вооружений и оборонных технологий и государственной больницей Штоккерау.
Ранее Власти писали, что в Великобритании собак учат определять коронавирус по запаху.