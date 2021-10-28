В Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, которая пропала больше двух недель назад

Клео Смит, пропавшая ночью из палатки более двух недель назад, была благополучно возвращена своим родителям

Об этом сообщает Reuters.

Рано утром в среду, 3 ноября, полицейские ворвались в дом в Карнарвоне, примерно в 100 км к югу от кемпинга, где пропала Клео, и обнаружили ее в одной из комнат.

В связи с исчезновением девочки задержан 36-летний мужчина. Он не имеет никакого отношения к семье девочки. О его мотивах не сообщается.

Об исчезновении девочки полиция сообщила 18 октября.

Мать Клео, Элли Смит, рассказала журналистам, что около часа ночи девочка попросила воды. После этого все легли спать. В шесть утра Элли Смит и его партнер Джек Гиддон проснулись и увидели, что Клео в палатке нет.

Вход в палатку был открыт, а спальный мешок, в котором лежала девочка, исчез. Сначала родители попытались поискать дочь сами, но потом были вынуждены вызвать полицию.

К поискам девочки привлекли более сотни правоохранителей и волонтеров. Полиция предложила вознаграждение в размере миллиона австралийских долларов за любую информацию о местонахождении ребенка.

Ранее Власти писали, что во Львове похитили 9-месячную девочку. Полиция нашла ее в Хмельницкой области.

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