Мать умерла, отец ничего не помнит, дочь в коме: под Одессой семья отравилась неизвестным веществом
Семья из трех человек отравилась неизвестным веществом.
Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на свои источники в полиции.
В Белгороде-Днестровском Одесской области в собственном доме была обнаружена семья их трех человек в бессознательном состоянии.
Правоохранителей вызвали соседи, которые увидели лежащих на полу членов семьи через окно.
Хозяйка дома 1958 года рождения скончалась, ее муж 1953 года рождения очнулся в больнице, но ничего не помнит. Дочь 1976 года рождения в настоящее время находится в коме.
В полиции подозревают отравление неизвестным веществом, открыто уголовное дело.
По неподтвержденным данным сообщается, что накануне трагедии в гости к семье заходил неизвестный.
Продолжается расследование.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве произошло массовое отравление в гимназии.