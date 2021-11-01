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11:37 03 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мать умерла, отец ничего не помнит, дочь в коме: под Одессой семья отравилась неизвестным веществом

Семья из трех человек отравилась неизвестным веществом.

В полиции подозревают отравление неизвестным веществом

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на свои источники в полиции.

В Белгороде-Днестровском Одесской области в собственном доме была обнаружена семья их трех человек в бессознательном состоянии.

Правоохранителей вызвали соседи, которые увидели лежащих на полу членов семьи через окно.

Хозяйка дома 1958 года рождения скончалась, ее муж 1953 года рождения очнулся в больнице, но ничего не помнит. Дочь 1976 года рождения в настоящее время находится в коме.

В полиции подозревают отравление неизвестным веществом, открыто уголовное дело.

По неподтвержденным данным сообщается, что накануне трагедии в гости к семье заходил неизвестный.

Продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве произошло массовое отравление в гимназии.

Источник:
Тэги: отравление, жертвы, Белгород-Днестровский
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