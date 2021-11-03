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11:13 03 Ноября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Ругаются с водителями и оскорбляют журналистов: антивакцинаторы в Киеве заблокировали правительственный квартал. Видео

В Киеве участники акции протеста против вакцинации фактически заблокировали движение транспорта на большинстве улиц в правительственном квартале и конфликтуют с водителями.

Антивакцинаторі проводят марш протеста

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.  Часто во время конфликтов звучит нецензурная лексика.

Без проблем протестующие пропускают только автомобили скорой помощи. Даже для проезда полицейских авто полиции диалога приходилось уговаривать антивакцинаторов.

Протестующих просят также дать возможность проезда для общественного транспорта, но безрезультатно – автобусы вынуждены разворачиваться.

По информации ТСН, организаторы акции появились около 10:00. Они общались с митингующими с помощью громкоговорителей. А вот с  журналистами разговаривать отказались, оскорбляли их и обзывали непристойными словами.

Ранее Власти сообщали, что в Киеве на площади возле Верховной Рады собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

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Тэги: акция протеста, антивакцинаторі
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