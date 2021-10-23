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12:41 03 Ноября 2021 19 Комментарии
Появился график проведения ВНО-2022: когда регистрироваться и сдавать
В Министерстве образования утвердили календарный план подготовки к ВНО-2022.
Результаты проведения тестирования будут опубликованы до до 30 июня 2022 года
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года.
Согласно приказу, регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО можно будет зарегистрировать до 1 марта 2022 года.
Результаты проведения тестирования будут опубликованы до до 30 июня 2022 года.
Как ранее сообщали Власти, почти половина украинцев считают качество образования в стране низким.
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Тэги: министерство образования, вно-2022
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