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Главная » Украина » Общество
12:41 03 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Появился график проведения ВНО-2022: когда регистрироваться и сдавать

В Министерстве образования утвердили календарный план подготовки к ВНО-2022.

Результаты проведения тестирования будут опубликованы до до 30 июня 2022 года

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года.

Согласно приказу, регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО можно будет зарегистрировать до 1 марта 2022 года.

График проведения ВНО-2022

Результаты проведения тестирования будут опубликованы до до 30 июня 2022 года.

Как ранее сообщали Власти, почти половина украинцев считают качество образования в стране низким.

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Тэги: министерство образования, вно-2022
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