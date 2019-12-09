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Главная » Мир » Происшествия
13:59 03 Ноября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

В Эстонии украинцу дали семь лет тюрьмы за убийство соотечественника

Украинец в Эстонии зарезал своего соотечественника после в результате конфликта возникшего после распития алкогольных конфликтов.

Приговоренный украинец не сможет въезжать на территорию Эстонии в течении 10 лет

Об этом сообщает «err.ee» со ссылкой на пресс-службу суда.

В Эстонии приговорили 35-летнего украинца к 10 годам лишения свободы за убийство другого украинца в городе Палдиски. Поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то срок наказания был уменьшен на треть и составит 6 лет и 8 месяцев тюремного заключения.

Согласно версии следствия, убийство произошло на фоне конфликта между двумя украинцами, который обострился после распития алкогольных напитков.

В ходе ссоры 35-летний украинец ударил ножом своего ровесника, который тоже являлся гражданином Украины, в результате полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

После окончания тюремного срока, приговоренный украинец не сможет въезжать на территорию Эстонии в течении 10 лет.

Как ранее сообщали Власти, в Польше владелец паба выбил украинцу глаз.

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Тэги: Эстония, убийство, украинец
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