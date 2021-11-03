НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:27 03 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Низкий вам поклон – участники марша антивакцинаторов поблагодарила Россию за деньги. Видео

Участница акции протеста против вакцинации возле Верховной Рады заявила, что русские и украинцы – один народ, и поблагодарила Россию за финансовую поддержку.

Елена Фаист поблагодарила Россию за деньги

Соответствующее видеообращение разместил в Facebook Данило Яковлев. Практически все, сказанное женщиной – шаблонные нарративы российской пропаганды.

Судя по кадрам, ее слова поддерживают и люди, которые находятся рядом.

“Москва, Питер… Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили… Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет…» – заявила женщина.

Пользователи соцсетей выяснили, что благодарила Россию блогер из Черкасс Елена Фаист.

На странице в Facebook она называет себя журналистом, активистом духовной и нравственной эволюции общества. Страницу не раз блокировали.

А комментаторы постов Фаист, среди прочего, обсуждают конспирологические теории о распылении с самолетов медного купороса для порабощения человечества.

Ранее Власти сообщали, что в Киеве на площади возле Верховной Рады собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

Источник:
Тэги: антивакцинаторы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.11.2021 13:04
В Украине снова подорожает бензин
ТОР
03.11.2021 12:41
Появился график проведения ВНО-2022: когда регистрироваться и сдавать
ТОР
03.11.2021 12:12
У министра экономики Любченко НАБУ проводит обыски
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com