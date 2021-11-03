Низкий вам поклон – участники марша антивакцинаторов поблагодарила Россию за деньги. Видео

Участница акции протеста против вакцинации возле Верховной Рады заявила, что русские и украинцы – один народ, и поблагодарила Россию за финансовую поддержку.

Елена Фаист поблагодарила Россию за деньги



Соответствующее видеообращение разместил в Facebook Данило Яковлев. Практически все, сказанное женщиной – шаблонные нарративы российской пропаганды.

Судя по кадрам, ее слова поддерживают и люди, которые находятся рядом.

“Москва, Питер… Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили… Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет…» – заявила женщина.

Пользователи соцсетей выяснили, что благодарила Россию блогер из Черкасс Елена Фаист.

На странице в Facebook она называет себя журналистом, активистом духовной и нравственной эволюции общества. Страницу не раз блокировали.

А комментаторы постов Фаист, среди прочего, обсуждают конспирологические теории о распылении с самолетов медного купороса для порабощения человечества.

Ранее Власти сообщали, что в Киеве на площади возле Верховной Рады собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

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