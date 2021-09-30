Рада отправила в отставку пять министров

В среду, 3 ноября, депутаты Верховной Рады уволили пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля, которым уже нашли замены.

Рада большинством уволила пять министров



Заседание и голосования транслировались на канале Рады в YouTube.

Первым в отставку отправили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. «За» проголосовали 322 нардепа, против выступил один, 17 воздержались и 26 не голосовали.

Следующим уволенным стал стал первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко. Решение об отставке поддержали 320 голосами, один проголосовал против, 20 воздержались и 21 не голосовал.

После этого Рада увлетворила заявление об отставке Алексея Резникова – вице-премьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий: 329 проголосовали «за», «против» – 0, воздержались – 16, не голосовали – 24.

Вице-премьер-министра и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского сняли с должности рекордными 342 голосами при 8 воздержавшихся и 18 неголосовавших. Никто не был против.

Последним Рада одоьрила отставку министра обороны Андрея Тарана: 341 «за», двое воздержались и 20 не голосовали.

Ранее Власти писали, что на заседании парламентской фракции “Слуга народа” нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде.

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