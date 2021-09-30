НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
14:17 03 Ноября 2021 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Рада отправила в отставку пять министров

В среду, 3 ноября, депутаты Верховной Рады уволили пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля, которым уже нашли замены.

Рада большинством уволила пять министров

Заседание и голосования транслировались на канале Рады в YouTube.

Первым в отставку отправили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. «За» проголосовали 322 нардепа, против выступил один, 17 воздержались и 26 не голосовали.

Следующим уволенным стал стал первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко. Решение об отставке поддержали 320 голосами, один проголосовал против, 20 воздержались и 21 не голосовал.

После этого Рада увлетворила заявление об отставке Алексея Резникова – вице-премьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий: 329 проголосовали «за», «против» – 0, воздержались – 16, не голосовали – 24.

Вице-премьер-министра и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского сняли с должности рекордными  342 голосами при 8 воздержавшихся и 18 неголосовавших. Никто не был против.

Последним Рада одоьрила отставку министра обороны Андрея Тарана: 341 «за», двое воздержались и 20 не голосовали.

Ранее Власти писали, что на заседании парламентской фракции “Слуга народа” нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, Кабмин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.09.2021 15:00
В Украине появятся новые дорожные знаки и разметка
ТОР
30.08.2021 11:00
Известны главные задачи Верховной Рады на осень
ТОР
17.07.2021 14:30
В Слуге народа допустили возвращение Авакова
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com