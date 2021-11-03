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14:53 03 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В НАБУ и СБУ подтвердили обыски у Любченко и рассказали, что нашли

Сотрудники НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Алексея Любченко и других и физлиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях в деле по расследованию налоговых «скруток».

Правоохранители провели ряд обысков по делу о налоговых

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

«НАБУ, САП совместно с СБУ производят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы СБУ, преступная схема заключалась в «покрывании» мошенников, которые недоплачивали налоги, а также оказывали помощь фиктивным предприятиям.

По информации правоохранителей, в ходе обысков обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают использование фигурантами дела этого противоправного механизма.

НАБУ и СБУ провели обыски

НАБУ и СБУ провели обыски

Обыски прошли у Алексея Любченко и других и физлиц

Обыски прошли у Алексея Любченко и других и физлиц

В СБУ уточнили, что доказательства подтверждают использование фигурантами уголовного производства “скруток”, которые способствовали минимизации налоговых платежей, а также факты вывода подконтрольных им фиктивных предприятий из категории рисковых.

Обыски осуществляются в рамках расследования налоговых "скруток"

Обыски осуществляются в рамках расследования налоговых "скруток"

В ходе обысков изъяли документы. Предварительная правовая квалификация ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Фигуранты выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых

Фигуранты выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых

Расследование было начато после публикаций в СМИ и на основе отчета ВСК Верховной Рады по расследованию коррупции должностных лиц.

В ходе обысков изъяли документы

В ходе обысков изъяли документы

Напомним, 2 ноября 2021 года первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление об отставке.

Ранее Власти писали, что в среду, 3 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро при поддержке СБУ проводят обыск дома у вице-премьер-министра − министра экономики Алексея Любченко.

Источник:
Тэги: СБУ, НАБУ, алексей любченко
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