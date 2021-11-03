В НАБУ и СБУ подтвердили обыски у Любченко и рассказали, что нашли

Сотрудники НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Алексея Любченко и других и физлиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях в деле по расследованию налоговых «скруток».

Правоохранители провели ряд обысков по делу о налоговых



Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

«НАБУ, САП совместно с СБУ производят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы СБУ, преступная схема заключалась в «покрывании» мошенников, которые недоплачивали налоги, а также оказывали помощь фиктивным предприятиям.

По информации правоохранителей, в ходе обысков обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают использование фигурантами дела этого противоправного механизма.

В СБУ уточнили, что доказательства подтверждают использование фигурантами уголовного производства “скруток”, которые способствовали минимизации налоговых платежей, а также факты вывода подконтрольных им фиктивных предприятий из категории рисковых.

В ходе обысков изъяли документы. Предварительная правовая квалификация ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование было начато после публикаций в СМИ и на основе отчета ВСК Верховной Рады по расследованию коррупции должностных лиц.

Напомним, 2 ноября 2021 года первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление об отставке.

Ранее Власти писали, что в среду, 3 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро при поддержке СБУ проводят обыск дома у вице-премьер-министра − министра экономики Алексея Любченко.

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