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15:04 03 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Иркутской области разбился транспортный самолет Ан-12

Самолет предназначался для транспортировки крупногабаритных грузов и следовал из Якутска в Иркутск.

Связь с самолетом оборвалась в 19:45 по местному времени

Об этом сообщает «ТАСС» в Telegram.

В Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.

На боту самолета находилось по меньшей мере восемь человек, двое из них погибли, судьба еще шестерых в настоящее время останется неизвестной. По некоторым сообщениям в СМИ погибли все люди, находящиеся на борту.

Связь с самолетом оборвалась в 19:45 по местному времени во время захода на второй круг посадки. После удара о землю самолет загорелся.

По предварительной информации причиной крушения могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Сообщается, что транспортник принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно» и использовался для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Однако в этот раз, по сообщениям в СМИ, транспортник перевозил продукты питания.

Как ранее сообщали Власти, в Южном Судане разбился самолет с россиянами.

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Тэги: Россия, самолет, крушение, иркутская область
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