В Иркутской области разбился транспортный самолет Ан-12
Самолет предназначался для транспортировки крупногабаритных грузов и следовал из Якутска в Иркутск.
Об этом сообщает «ТАСС» в Telegram.
В Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.
На боту самолета находилось по меньшей мере восемь человек, двое из них погибли, судьба еще шестерых в настоящее время останется неизвестной. По некоторым сообщениям в СМИ погибли все люди, находящиеся на борту.
Связь с самолетом оборвалась в 19:45 по местному времени во время захода на второй круг посадки. После удара о землю самолет загорелся.
По предварительной информации причиной крушения могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Сообщается, что транспортник принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно» и использовался для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Однако в этот раз, по сообщениям в СМИ, транспортник перевозил продукты питания.
Как ранее сообщали Власти, в Южном Судане разбился самолет с россиянами.