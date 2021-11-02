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16:27 03 Ноября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В Харькове задержали еще одного создателя фейковой “Дії”

17-летний парень создал поддельное приложение «Дія» и распространял его в Telegram.

Клименко отметил талант юного хакера

Об этом сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в своем Facebook.

По его словам, 17-летний житель Харькова создал поддельное приложение, которое копировало официальное государственное приложение «Дія» и распространял его в созданном им же боте и канале в Telegram, на который было подписано более 20 тысяч человек.

Сообщается, что доступ к фейковому приложение можно было получить всего за 200 грн, еще за 300 грн можно было получить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 и всего за 100 грн получить фальшивое водительское удостоверение.

Клименко отметил талант юного хакера, а также концептуально новую схему, которую наладил парень.

Данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения «Действие», и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

Как ранее сообщали Власти, киберполиция нашла и задержала разработчика фейковой «Дії».

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Тэги: Харьков, хакер, Дія
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