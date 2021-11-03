Арахамия проанонсировал назначение четырех министров в четверг

Верховная Рада в четверг, 4 ноября, рассмотрит назначение на должности четырех министров вместо отправленных сегодня в отставку.

Арахамия пообещал назначить завтра четырех министров



Об этом сообщил журналистам председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

“Завтра будут четыре и господин Штучный (руководителем Аппарата Верховной Рады — ред.)”, — сказал Арахамия.

“Вопрос по замещению Романа Абрамовского на посту министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины “пока отложили”, – отметил нардеп.

По его словам, на заседании правительства временно исполняющим обязанности министра должны назначить действующего заместителя министра Руслана Стрельца.

“Потом за 1-2 недели определимся и пойдем в зал”, — добавил Арахамия.

Как сообщали Власти, в среду, 3 ноября, депутаты Верховной Рады уволили пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля, которым уже нашли замены.

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