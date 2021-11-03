НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:47 03 Ноября 2021 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

Арахамия проанонсировал назначение четырех министров в четверг

Верховная Рада в четверг, 4 ноября, рассмотрит назначение на должности четырех министров вместо отправленных сегодня в отставку.

Арахамия пообещал назначить завтра четырех министров

Об этом сообщил журналистам председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

“Завтра будут четыре и господин Штучный (руководителем Аппарата Верховной Рады — ред.)”, — сказал Арахамия.

“Вопрос по замещению Романа Абрамовского на посту министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины “пока отложили”, – отметил нардеп.

По его словам, на заседании правительства временно исполняющим обязанности министра должны назначить действующего заместителя министра Руслана Стрельца.

“Потом за 1-2 недели определимся и пойдем в зал”, — добавил Арахамия.

Как сообщали Власти, в среду, 3 ноября, депутаты Верховной Рады уволили пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля, которым уже нашли замены.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, Давид Арахамия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.11.2021 14:17
Рада отправила в отставку пять министров
ТОР
03.11.2021 13:57
Рада привела в порядок закон об олигархах: что с ним было не так
ТОР
02.11.2021 15:01
Рада проголосовала за госбюджет-2022 в первом чтении
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com