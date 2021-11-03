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17:17 03 Ноября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Из-за протестов антивакцинаторов в Киев врачи и скорые застряли в заторах

Доктора жалуются на пробки на дорогах, которые появились из-за протестующих против вакцинации

Из-за митингующих против вакцинации людей, врач-инфекционист не могла попасть на свой прием

Об этом рассказала киевский врач-инфекционист Станислава Гапонова.

Так, по ее словам, из-за митингующих против вакцинации людей, она не могла попасть на свой прием, где ее ожидали пациенты болеющие коронавирусом.

«Это что то невероятное. Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась- таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой приём, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы», – рассказала Станислава Гапонова.

Врач-инфекционист также отметила, что ее 80-летний отец планирует вакцинироваться третей дозой прививки.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на площади возле Верховной Рады собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

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Тэги: Киев, митинг, пробки, вакцинация
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