НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:41 03 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В октябре в киевском крематории сожгли 627 умерших от COVID-19

В пик пандемии число кремаций умерших от COVID-19 увеличилось в 25 раз.

СКП

Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на СКП «Киевский крематорий».

В Киеве значительно выросло число кремаций по сравнению с предыдущими годами. Так, с начала года киевский крематорий произвел рекордные 20 715 кремаций, из которых 3 436 были сделаны по причине смерти от коронавируса.

Согласно данным за последние два три года, среднее число кремаций росло и до пандемии и составляло 12-14 тысяч в год. Однако в 2020 году, с началом в Украине пандемии COVID-19 эта цифра стала расти быстрее и зависит от пиков заболевания весной и осенью.

Если сравнивать данные по месяцам, то ситуация с числом кремаций становится более наглядной.

Данные по числу кремаций за 2021 год:

  • в январе – 2069 кремаций, из которых 290 из-за COVID;
  • в феврале – 1796 – 249;
  • в марте – 2476 – 631;
  • в апреле – 2893 – 942;
  • в мае – 2129 – 396;
  • в июне – 1705 – 106;
  • в июле – 1636 – 38;
  • в августе – 1457 – 42;
  • в сентябре – 1677 – 115;
  • в октябре – 2877 – 627.

Заметно, что после пика кремаций в марте и апреле уже в мае статистика резко пошла на убыль, а в июле было сделано самое минимальное число кремаций. Таким образом количество кремированных больных коронавирусом на пике увеличилось почти в 25 раз (942 в апреле против 38 в июле).

Такая тенденция наблюдается и с приходом новой волны заболевания осенью 2021 года – цифры снова начинают расти. Согласно приведенным данным, в прошлом месяце в Киеве было кремировано 627 больных коронавирусом и есть подозрение, что число таких случаев будет выше, чем в прошлый пик заболевания.

Документы со статистикой кремированных в СКП "Киевский крематорий"

Как ранее сообщали Власти, очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов.

Источник:
Тэги: Киев, статистика, крематорий, кремация, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.10.2021 11:52
Положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев: в статистике COVID-19 в Киеве нашли нестыковки
ТОР
25.10.2021 17:09
В Минздраве рассказали, сколько детей в Украине умерли от COVID-19
ТОР
08.06.2020 14:00
В Киеве снова скачок прироста коронавируса
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com