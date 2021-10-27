В октябре в киевском крематории сожгли 627 умерших от COVID-19
В пик пандемии число кремаций умерших от COVID-19 увеличилось в 25 раз.
Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на СКП «Киевский крематорий».
В Киеве значительно выросло число кремаций по сравнению с предыдущими годами. Так, с начала года киевский крематорий произвел рекордные 20 715 кремаций, из которых 3 436 были сделаны по причине смерти от коронавируса.
Согласно данным за последние два три года, среднее число кремаций росло и до пандемии и составляло 12-14 тысяч в год. Однако в 2020 году, с началом в Украине пандемии COVID-19 эта цифра стала расти быстрее и зависит от пиков заболевания весной и осенью.
Если сравнивать данные по месяцам, то ситуация с числом кремаций становится более наглядной.
Данные по числу кремаций за 2021 год:
- в январе – 2069 кремаций, из которых 290 из-за COVID;
- в феврале – 1796 – 249;
- в марте – 2476 – 631;
- в апреле – 2893 – 942;
- в мае – 2129 – 396;
- в июне – 1705 – 106;
- в июле – 1636 – 38;
- в августе – 1457 – 42;
- в сентябре – 1677 – 115;
- в октябре – 2877 – 627.
Заметно, что после пика кремаций в марте и апреле уже в мае статистика резко пошла на убыль, а в июле было сделано самое минимальное число кремаций. Таким образом количество кремированных больных коронавирусом на пике увеличилось почти в 25 раз (942 в апреле против 38 в июле).
Такая тенденция наблюдается и с приходом новой волны заболевания осенью 2021 года – цифры снова начинают расти. Согласно приведенным данным, в прошлом месяце в Киеве было кремировано 627 больных коронавирусом и есть подозрение, что число таких случаев будет выше, чем в прошлый пик заболевания.
Как ранее сообщали Власти, очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов.