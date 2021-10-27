В октябре в киевском крематории сожгли 627 умерших от COVID-19

В пик пандемии число кремаций умерших от COVID-19 увеличилось в 25 раз.

СКП



Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на СКП «Киевский крематорий».

В Киеве значительно выросло число кремаций по сравнению с предыдущими годами. Так, с начала года киевский крематорий произвел рекордные 20 715 кремаций, из которых 3 436 были сделаны по причине смерти от коронавируса.

Согласно данным за последние два три года, среднее число кремаций росло и до пандемии и составляло 12-14 тысяч в год. Однако в 2020 году, с началом в Украине пандемии COVID-19 эта цифра стала расти быстрее и зависит от пиков заболевания весной и осенью.

Если сравнивать данные по месяцам, то ситуация с числом кремаций становится более наглядной.

Данные по числу кремаций за 2021 год:

в январе – 2069 кремаций, из которых 290 из-за COVID;

в феврале – 1796 – 249;

в марте – 2476 – 631;

в апреле – 2893 – 942;

в мае – 2129 – 396;

в июне – 1705 – 106;

в июле – 1636 – 38;

в августе – 1457 – 42;

в сентябре – 1677 – 115;

в октябре – 2877 – 627.

Заметно, что после пика кремаций в марте и апреле уже в мае статистика резко пошла на убыль, а в июле было сделано самое минимальное число кремаций. Таким образом количество кремированных больных коронавирусом на пике увеличилось почти в 25 раз (942 в апреле против 38 в июле).

Такая тенденция наблюдается и с приходом новой волны заболевания осенью 2021 года – цифры снова начинают расти. Согласно приведенным данным, в прошлом месяце в Киеве было кремировано 627 больных коронавирусом и есть подозрение, что число таких случаев будет выше, чем в прошлый пик заболевания.

Как ранее сообщали Власти, очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов.

Тэги: Киев, статистика, крематорий, кремация, коронавирус