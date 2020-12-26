В Швеции перед концертом в честь группы ABBA погибли два человека

В городе Уппсала в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress за 30 минут до начала трибьют-концерта случилось несчастье.

Мужчина перед концертным залом Uppsala Konsert & Kongress.



Об этом сообщает CNN.

80-летний мужчина упал с седьмого этажа на стоявших внизу женщину и мужчину 60-ти лет.

Упавший скончался на месте. Второй мужчина умер в больнице от полученных травм. Угрозы жизни женщины нет.

Концертный зал закрыт полицией для допроса свидетелей на месте происшествия, уточняет BBC News.

Компания MTLive, организовавшая концерт, написала на своей странице в Facebook, что «все в шоке».

Трагический инцидент произошел всего за несколько дней до того, как ABBA должны были выпустить свой новый альбом.

Ранее Власти писали, что легендарная группа ABBA впервые за 40 лет выпустит альбом.

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