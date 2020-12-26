В Швеции перед концертом в честь группы ABBA погибли два человека
В городе Уппсала в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress за 30 минут до начала трибьют-концерта случилось несчастье.
Об этом сообщает CNN.
80-летний мужчина упал с седьмого этажа на стоявших внизу женщину и мужчину 60-ти лет.
Упавший скончался на месте. Второй мужчина умер в больнице от полученных травм. Угрозы жизни женщины нет.
Концертный зал закрыт полицией для допроса свидетелей на месте происшествия, уточняет BBC News.
Компания MTLive, организовавшая концерт, написала на своей странице в Facebook, что «все в шоке».
Трагический инцидент произошел всего за несколько дней до того, как ABBA должны были выпустить свой новый альбом.
Ранее Власти писали, что легендарная группа ABBA впервые за 40 лет выпустит альбом.