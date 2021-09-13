НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:09 03 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Банда вооруженных грабителей из России нападала на дома под Киевом: связывали хозяев и все выносили. Фото Видео

В Украине задержали двух россиян рецидивистов, которые незаконно попали на территорию страны и успели совершить серию разбойных ограблений.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

Об этом сообщается на сайте Национально полиции Киевской области.

Специального подразделение «КОРД» в Киевской области провело задержание ранее судимых 43 и 45-летнего граждан Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу и совершили серию разбойных ограблений в Украине.

Злоумышленники проникали в дома в масках и с огнестрельным оружием

Грабители проникали в дома, связывали хозяев и выносили из домовладений ценные вещи и деньги.

Жертвами злоумышленников стали 4 жителя Киевской области. В общей сложности злодеи похитили 420 тыс долларов США, 250 тыс евро и 300 тыс грн.

Боеприпасы обнаруженные при обысках

По месту жительству фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре задержаны подозреваемые в громком убийстве трехлетней давности.

Источник:
Тэги: ограбление, киевская область, разбой, граждане России, рецидивисты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.09.2021 04:38
В Одессе на рынке у женщины украли миллион гривен
ТОР
27.06.2021 18:13
Киевская область на грани попадания в «красную» зону
ТОР
07.12.2018 15:42
В Киевской области бандиты в масках вынесли из дома безработного добра на более чем 10 000 000 гривен
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com