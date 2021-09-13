Банда вооруженных грабителей из России нападала на дома под Киевом: связывали хозяев и все выносили. Фото Видео

В Украине задержали двух россиян рецидивистов, которые незаконно попали на территорию страны и успели совершить серию разбойных ограблений.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины



Об этом сообщается на сайте Национально полиции Киевской области.

Специального подразделение «КОРД» в Киевской области провело задержание ранее судимых 43 и 45-летнего граждан Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу и совершили серию разбойных ограблений в Украине.

Грабители проникали в дома, связывали хозяев и выносили из домовладений ценные вещи и деньги.

Жертвами злоумышленников стали 4 жителя Киевской области. В общей сложности злодеи похитили 420 тыс долларов США, 250 тыс евро и 300 тыс грн.

По месту жительству фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре задержаны подозреваемые в громком убийстве трехлетней давности.

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