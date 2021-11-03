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Главная » Мир » Общество
19:03 03 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Новой Зеландии лидеры бандитских группировок призвали людей вакцинироваться

Лидеры самых известных преступных группировок Новой Зеландии объединились, чтобы записать видео с призывом делать прививки от коронавируса.

Стивен Дейли по прозвищу «Тефлон 88».

Об этом сообщает NZ Herald.

С идеей записать такое видео выступил министр по делам маори Уилли Джексон.

Министр рассказал, что решил обратиться за помощью к бандитам после одного из заседаний правительства. На нем обсуждался вопрос, как убедить делать прививки  некоторые общины маори, которые отказываются от вакцинации.

По словам министра, он знал «многих из этих парней», потому что его мать работала в комиссии по условно-досрочному освобождению.

Идея принадлежала Джексону, но ее исполнение было возложено на самих бандитов. Предоставленные кадры затем отредактировал сын министра – Хикуранги.

«На это не пошло ни цента денег налогоплательщиков. Я куплю своему сыну обед», – смеется Уилли Джексон.

«Я сделал укол, – говорит на видео Стивен Дейли по прозвищу «Тефлон 88». – Я сделал это исключительно потому, что я забочусь о своих детях и о своем народе».

Криминолог Джаррод Гилберт приветствовал этот шаг, заявив, что со стороны Уилли Джексона было «храбростью» публично связывать себя с такими личностями.

«Это пример того, как надо поступать, если мы собираемся охватить труднодоступные сообщества – привлекать людей, которых уважают в этих сообществах», – говорит эксперт.

Ранее Власти писали, что Новая Зеландия первой полностью отменила карантин.

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Тэги: бандиты, Новая Зеландия, вакцинация
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