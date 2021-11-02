В авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском погибли двое украинцев: названы имена

Двое граждан Украины погибли во время крушения грузового самолета АН-12 под Иркутском 3 ноября.

На борту Ан-12 было два украинца



Об этом сообщил Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь.

“Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 — Украины и 3 — Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч”, — сказано в сообщении.

По информации департамента авиации, 3 ноября в 11.34 при заходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет “Авиакомпании Гродно” АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха.

На борту воздушного судна груза не было.

Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации.

О том, что на борту самолета было два украинца, сообщил в Twitter и пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

«Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы. «Горячая линия» консульства для родственников: +79133791293″, – сказано в его сообщении.

Telegram-канал “Mash” опубликовал список членов экипажа, которые погибли:

Александр Николаевич Егоров — командир, Россия.

Олег Валерьевич Щучко — второй пилот, Украина.

Андрей Евгеньевич Сергеев — штурман, Беларусь.

Юрий Николаевич Крополев — бортмеханик, Россия.

Дмитрий Иванович Гармоненко — инженер, Беларусь.

Максим Михайлович Карпук — авиационный инженер, Беларусь.

Александр Борисович Чуприненко — Украина.

Ранее Власти сообщали, что в Иркутской области (Россия) вблизи села Пивовариха разбился транспортный самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск.

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